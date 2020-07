Há várias razões para se gostar do IKEA, as almôndegas, os móveis, todos os utensílios que descobrimos que afinal precisamos, os cachorros-quentes a cinquenta cêntimos, enfim, podíamos ficar aqui o dia todo, não fosse quem vos escreve um jovem de 25 anos que, desde que se mudou para Lisboa, nunca conheceu uma outra realidade que não a de reinventar divisões num estalar de dedos - e a orçamentos bastante reduzidos - que o levaram várias vezes até ao entreposto sueco de Alfragide.

Também há razões para não se gostar do IKEA. Por vezes as instruções parecem-se com obras de arte de um movimento surrealista ou o percurso da loja com uma maratona olímpica. Mas este é um texto sobre outra coisa, talvez mais aprazível à maioria: o papel de uma grande empresa no Estado Social. Aqui, o IKEA dá cartas pelo papel que sabe desempenhar.

Por exemplo, logo no início do novo mundo em que passámos a viver, limitados às restrições impostas pela disseminação do novo coronavírus pelo mundo, a IKEA Portugal anunciou que ia aderir ao ‘lay-off’ simplificado criado pelo Governo, a partir de 13 de abril, mas que iria garantir o pagamento da totalidade das remunerações base aos trabalhadores.

“No seguimento do surto de coronavírus que está a afetar o mundo, e o consequente encerramento temporário das suas lojas ao público, a Ikea Portugal irá implementar, a partir de 13 de abril, a medida criada pelo Governo português para apoiar a manutenção de empregos durante a crise da covid-19, garantindo a totalidade das remunerações base de todos os colaboradores”, informou, em comunicado, a vendedora de móveis domésticos de origem sueca.