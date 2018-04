Associação e promotores juntam-se em iniciativa que é um protesto pela reposição do IVA a 6% nos bilhetes dos espetáculos ao vivo.

A Associação Portuguesa de Espetáculos, Festivais e Eventos (APEFE) lança esta semana uma petição a pedir a reposição do IVA a 6% nos ingressos dos espetáculos ao vivo e os promotores juntam-se numa iniciativa especial.

E sexta-feira, 13 de abril, "centenas de bilhetes para teatro e festivais como o NOS Alive, o Rock In Rio, o Marés Vivas ou o Vodafone Paredes de Coura vão ter preços mais baixos".

Ao PÚBLICO, Álvaro Covões, promotor e proprietário da Everything is New, que organiza o NOS Alive, disse que a iniciativa "24 horas de cultura a 6%" visa "demonstrar que se o IVA fosse não de 13% mas sim de 6% os preços eram mais baixos".

O também vice-presidente da APEFE, acrescenta em declarações à publicação, que a ação irá abranger “os maiores espetáculos de música e teatro de norte a sul do país promovidos por agentes privados".

De acordo com a lei, as empresas têm de cobrar o IVA a 13%. Por esse motivo o desconto será feito no preço base dos bilhetes.