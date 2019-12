O CDOS recebeu o alerta para este acidente ao largo daquela praia do concelho de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, cerca das 08:30.

Fonte do Comando Distrital da Operações de Socorro (CDOS) confirmou ao SAPO24 que uma das vítimas acabou transportada para o Hospital Santos Silva com ferimentos leves e outra foi resgatada já sem vida.

À agência Lusa, fonte do Comando Local do Douro da Polícia Marítima, revelou que os dois tripulantes da embarcação terão sido "surpreendidos por uma onda".

No local, estiveram elementos dos Bombeiros Voluntários da Aguda, da Polícia Marítima e do INEM.