Segundo a AMP, o alerta foi recebido 11h40, através de um popular que se encontrava nas proximidades, tendo sido ativados para o local os tripulantes da Estação Salva-vidas de Vila do Conde e elementos da Capitania do Porto e do Comando-local da Polícia Marítima da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde, além de elementos da Associação de Nadadores-salvadores "Os Golfinhos".

A embarcação, com bandeira inglesa, terá ficado sem propulsão quando tentava entrar no porto, seguindo desgovernada em direção ao molhe, valendo a intervenção dos elementos da Estação Salva-Vidas, que acompanharam o iate para o cais da Docapesca, por motivos de segurança para as pessoas e para a navegação.

Segundo a autoridade, os dois tripulantes, de nacionalidade inglesa, encontravam-se bem fisicamente e não necessitaram de assistência médica.

O proprietário foi notificado e embarcação só poderá voltar a navegar após ser alvo de uma vistoria, a fim de garantir as condições de navegação.