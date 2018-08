“A Embraer lamenta o acidente ocorrido com uma aeronave E190 operada pela companhia aérea Aeroméxico, voo AM2431, no fim da tarde de hoje (terça-feira), durante a descolagem do Aeroporto Internacional de Guadalupe Victoria, na cidade de Durango, com destino à Cidade do México. A aeronave número de série 190-173 foi entregue em maio de 2008”, referiu a nota.

A empresa brasileira, de acordo o comunicado, “já se colocou à disposição das autoridades aeronáuticas para auxiliar nas investigações e uma equipa de técnicos da Embraer prepara-se para se deslocar para o local do acidente”.

Um acidente aéreo no norte do México causou 49 feridos ligeiros e dois graves, quando um avião com 103 pessoas a bordo tentava descolar durante uma forte tempestade, na terça-feira, informou o governador de Durango.

José Aispuro afirmou que todos os ocupantes do avião da Aeromexico escaparam vivos, mas 49 pessoas foram obrigadas a receber tratamento hospitalar, apresentando ferimentos ligeiros.

Aispuro adiantou que o piloto e um outro tripulante tinham sofrido ferimentos graves.

"Felizmente, agora encontrámos todos os 103, agora sabemos onde cada um está e isso dá-nos muita tranquilidade", acrescentou.