“Foi com agrado que a AHP recebeu a notícia da decisão da emissão da Declaração de Impacte Ambiental relativa ao Aeroporto do Montijo. Esta decisão importa, e muito, para o crescimento do turismo em Portugal", disse Raul Martins numa resposta escrita enviada à agência Lusa.

Em 21 de janeiro, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) deu decisão favorável condicionada ao projeto do novo aeroporto no Montijo, na margem sul do Tejo.

"Com a construção deste aeroporto, vamos conseguir um aumento da capacidade aeroportuária no país em cerca de 30%, para além de permitir que o Aeroporto Humberto Delgado melhore as condições do serviço prestado aos turistas, colocando-o no ranking dos principais aeroportos a nível mundial. É, por isso, uma boa notícia para Portugal, mas sobretudo para Lisboa que tem a sua capacidade aeroportuária esgotada e onde a oferta continua a aumentar”, acrescentou o presidente da AHP.

Ainda em 21 de janeiro, em comunicado, a APA afirmava ter emitido uma DIA "relativa ao aeroporto complementar do Montijo, confirmando a decisão favorável condicionada à adoção da Solução 2 do estudo prévio da extensão sul da Pista 01/19 e solução alternativa do estudo prévio da ligação rodoviária à A12 [autoestrada 12]".

Esta decisão mantém cerca de 160 medidas de minimização e compensação a que a ANA - Aeroportos de Portugal "terá de dar cumprimento", as quais ascendem a cerca de 48 milhões de euros, adiantava a nota.

A APA acrescentou que as medidas - relacionadas com a avifauna, ruído, mobilidade e alterações climáticas - "permitem minimizar e compensar os impactes ambientais negativos do projeto, as quais serão detalhadas na fase de projeto de execução".