O presidente francês, Emmanuel Macron, testou positivo ao novo coronavírus. A informação foi revelada pelo palácio presidencial que adiantou que o teste foi efetuado assim que sentiu os primeiros sintomas. No entanto, no comunicado, não há qualquer referência quais.

"O Presidente da República foi diagnosticado positivo para a covid-19 hoje. Este diagnóstico foi feito após um teste de PCR realizado no início dos primeiros sintomas", frisa o comunicado, citado pela agência Reuters.

Ainda assim, é explicado na nota do Eliseu que, de acordo com as normas sanitárias em vigor em França, Macron ficará isolamento durante sete dias, acrescentando que “vai continuar a trabalhar e assegurar as suas atividades à distância”.

Recorde-se que António Costa esteve ontem na capital francesa para um almoço de trabalho com o Macron, com a preparação da presidência portuguesa da União Europeia como tema principal.

O primeiro-ministro vai fazer esta manhã um teste ao novo coronavírus, que foi marcado há vários dias para hoje antes de viajar na sexta-feira para São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau. Entre sexta-feira e domingo, António Costa tem agendadas visitas oficiais, com encontros marcados com os chefes de Estado e de Governo destes dois países de expressão portuguesa.

De acordo com o Público, António Costa está na residência oficial de São Bento e deverá participar por videoconferência na reunião de trabalho sobre o plano de vacinação contra a covid-19. O primeiro-ministro só saberá como deverá proceder depois de realizar o teste e de responder ao inquérito epidemiológico, nomeadamente se vai ficar em isolamento profilático e durante quanto tempo. Até ao momento, António Costa não apresenta qualquer sintoma da doença.