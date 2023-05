Em comunicado, a AGERE sublinha que a exceção foi o ordenado mínimo, que tem um aumento de 120 euros, correspondendo, assim, a 775 euros.

“O presente acordo mantém, ainda, o mecanismo de participação nos resultados da empresa para todos os trabalhadores com avaliação positiva, cujo cálculo base começa para resultados líquidos do exercício de valor igual ou superior a 4 milhões de euros, assim, como os restantes benefícios previstos no documento assinado em 2020”, acrescenta.

A AGERE diz ainda que, resultante das alterações remuneratórias, o impacto financeiro anual esperado será de cerca de 1 milhão de euros.

“Mas não existirá maior impacto do que aquele que é esperado pelo aumento da motivação dos nossos colaboradores, por termos conseguido concretizar, mais uma vez, e rapidamente, aquilo que muitos prometeram no passado, mas não foram capazes de concretizar”, lê-se ainda no comunicado.