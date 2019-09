O motivo que levou a SGU a avançar para a venda do imóvel, construído na década de 1920 e onde funciona por concessão a uma empresa privada o hotel de luxo Grand House, foi avançado pela Câmara de Vila Real de Santo António (distrito de Faro) à agência Lusa na sequência de críticas feitas pelo PCP local.

Os comunistas criticaram a maioria PSD no município (que detém quatro de sete eleitos) depois de recusada uma proposta da CDU (um vereador) para não se desfazer do edifício.

O PCP, que forma a CDU com o Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV), recordou que a recuperação do edifício foi feita com fundos do programa de apoio à reabilitação urbana Jéssica e salientou que “o edifício foi expropriado pela Câmara Municipal, quando se encontrava em tribunal por litígio, ainda não resolvido, sobre direitos de propriedade, com a alegação de utilidade pública”.

Mas autarquia negou esta versão, sublinhando que o prédio do Hotel Guadiana, que esteve anos degradado e ao abandono, foi expropriado pela SGU “na qualidade de gestora da Área Urbana Sistemática do Centro Histórico” e que o fundo Jéssica disponibilizou “um empréstimo que tem de ser reembolsado na sua totalidade com os respetivos juros”, numa operação já está autorizada pelo Turismo de Portugal, gestora do fundo.