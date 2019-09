As informações lançadas por Batista induziram os investidores em erro, enquanto que o empresário tratava de se “desfazer das suas próprias ações da (petrolífera) OGX, no período de 24 de maio a 10 de junho de 2013, e da OSX, em 19 de abril de 2013, o que demonstrou a intenção do acusado de manipular o mercado de capitais”, acrescenta a decisão da magistrada.

“Portanto, sem provas nos autos capazes de excluir ou mesmo diminuir a culpabilidade, a conclusão judicial, à luz do acervo probatório, é pela condenação”, conclui a sentença ditada por Rosália Figueira.

A polícia prendeu Batista no mês passado enquanto investigava transações suspeitas de cerca de 800 milhões de reais (cerca de 177 milhões de euros), mas foi libertado poucos dias depois.

Neste momento, Eike Batista já cumpre uma sentença de 30 anos em prisão domiciliária por corrupção e branqueamento de capitais.

A defesa do empresário disse ao Estadão que vai recorrer da decisão.