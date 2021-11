“Este é um sonho já antigo, o de tornar o pastel de nata tão famoso como o cannoli e o sushi. Basicamente é como irmos ao nosso telemóvel e termos um emoji de um pastel de nata que não existe”, disse à agência Lusa Jason Carvalho, de 37 anos, proprietário de uma padaria e pastelaria no norte de Toronto.

Filho de emigrantes de Braga e de Barcelos, onde residiu dos 10 aos 24 anos, o empresário adquiriu o estabelecimento comercial no início da pandemia, em março de 2020.

Para projetar o tradicional doce português, Jason Carvalho está a criar uma padaria e pastelaria virtuais e o projeto será lançado na feira Art Basel em Miami, em 04 de dezembro, pretendendo “recriar a experiência de restauração, de padaria e pastelaria, de eventos culturais”, podendo-se desta forma, “criar um novo ambiente” para aquele setor.

O luso-canadiano deu como exemplo uma cadeia norte-americana de cafés e a sua popularidade querendo chegar mais longe numa nova definição de cafés.

“Vamos ao Starbucks e as pessoas ficam obcecadas pelo nome. Vemos copos muito giros, podemos comprar copos para o café, ou estar sentados no computador, mas nada mais do que isso”, lamentou.

Nata$ World é a primeira padaria NFT (‘token’ não fungível) e DAO (comunidade na internet que partilha uma conta bancária) gerada automaticamente que vende terrenos virtuais e arte NFT para a sua comunidade, permitindo aos membros participarem em várias experiências sociais online e ter preços com desconto e vantagens na loja real de pastéis de nata.

“Este projeto é uma nova reinvenção da experiência de refeições, é ter isso e muito mais, uma biblioteca virtual, educar as pessoas sobre o que é Portugal, sobre os descobrimentos, eventualmente o Governo pode aliar-se a nós com um balcão, para poder vender mais viagens e promover a cultura portuguesa”, adiantou.

Esta será a primeira plataforma de uma padaria e pastelaria nesta nova “metaverso’ com uma visão de DAO onde os clientes podem usufruir dos ‘tokens’ “terreno virtual”, mas também mais tarde na loja real.

“Muitas pessoas questionam se é possível concretizar este projeto. Não existe nada do género nesta indústria. Vamos ser os primeiros”, adiantou.

O empresário luso-canadiano planeia abrir em 2022, em Miami (Estados Unidos), a pastelaria real, nesta nova filosofia de restauração, com fabrico próprio e livre de glúten.

“Pretendemos mostrar que é possível fazer toda a pastelaria com a alternativa ao açúcar, desde o açúcar orgânico às folhas, é possível educar as pessoas a virarem-se para o pão sem glúten”, concluiu Jason Carvalho.

Integra também este projeto o empresário António Trincão, diretor executivo da YouCan Galaxy.