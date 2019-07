Numa carta enviada à Folha de S.Paulo em resposta a uma reportagem publicada pelo jornal no domingo, Leo Pinheiro afirmou que estava livre quando decidiu fazer negociar uma delação premiada [acordo firmado com a justiça para confessar crimes em troca da redução da pena], e que não inventou nem mudou factos usados como prova contra Lula da Silva num dos processos investigado pela Lava Jato.

"A minha opção pela colaboração premiada deu-se em meados de 2016, quando estava em liberdade, e não preso pela operação Lava Jato. Assim, não optei pela delação por pressão das autoridades, mas sim como uma forma de passar a limpo erros que cometi ao longo da minha vida", escreveu Leo Pinheiro ao jornal brasileiro.

"Também afirmo categoricamente que nunca mudei ou criei versão e nunca fui ameaçado ou pressionado pela Polícia Federal ou Ministério Público Federal", acrescentou.

O depoimento de Pinheiro foi a principal prova de acusação no processo sobre a posse de um apartamento de luxo na cidade litorânea do Guarujá, que resultou na condenação e na prisão de Lula da Silva.

No fim de semana, a Folha publicou uma reportagem com mensagens obtidas pelo site de jornalismo de investigação The Intercept que indicariam dúvidas e a insatisfação dos procuradores da Lava Jato durante a negociação do acordo de colaboração de Leo Pinheiro.

Segundo a Folha, os procuradores desconfiaram da versão dos factos apresentada pelo ex-executivo da OAS durante quase todo o tempo em que ele se dispôs a colaborar com as investigações.

"Sobre o Lula [da Silva] eles [OAS] não queriam trazer nem o apt. [apartamento do] Guarujá. Diziam que não tinha crime", escreveu em 2016 o promotor Sérgio Bruno Cabral Fernandes, num 'chat' na aplicação Telegrama que foi divulgado na reportagem.