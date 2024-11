A vítima é o agente imobiliário Antônio Vinicius Lopes Gritzbach, confirmou à AFP a Secretaria de Segurança Pública do estado.

O empresário havia assinado um acordo de denúncia com o Ministério Público (MP) para revelar supostos esquemas de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC), maior organização criminosa do país.

Segundo o portal de notícias G1, antes de romper com o PCC, Gritzbach chegou a ter uma grande influência dentre das células da organização.

As autoridades informaram que outras três pessoas ficaram feridas, duas das quais foram hospitalizadas. Segundo a imprensa, ambas não têm relação com a vítima.

Imagens de câmeras de segurança do aeroporto reproduzidas pela TV mostram o momento em que dois homens encapuzados descem de um carro e atiram com armas contra Gritzbach. A ação, que durou 15 segundos, ocorreu na área de espera de veículos de um dos terminais de Guarulhos, o maior aeroporto do país.

O carro supostamente usado pelos assassinos foi apreendido mais tarde pela Polícia Militar.