Os autores do estudo defendem que as famílias com crianças hemofílicas precisam de mais serviços de suporte à organização das rotinas familiares e à autonomia familiar no tratamento e defendem, no caso dos hemofílicos adultos, que “é preciso promover condições à integração social”.

Sugerem igualmente “novas formas de portabilidade do tratamento com fator, rotinas e procedimentos” e a personalização dos cuidados.

“A personalização é uma ideia transversal a todos os cuidados da hemofilia de futuro (…). Mais do que novas rotinas é preciso haver novas mentalidades, novas tomadas de posição de cada pessoa de que há a obrigatoriedade do clínico o tratar de forma diferenciada de todos os outros pacientes”, defendeu Miguel Crato.

O presidente da APH reconhece que, sobretudo na infância, “há um processo disruptivo na forma como o casal vê a patologia do seu filho” e que “os pais não estão preparados quando recebem a noticia”.

“Aí, é preciso redes de suporte fortes, que começam na própria família”, recorda, sublinhando que é importante o contacto com a associação para ajudar a preparar a família no futuro.

Miguel Crato considera ainda que estes processos de apoio ajudam a família a ‘começar de novo’ e alerta: “É preciso que as pessoas procurem ajuda e não cometam o erro de procurar informação sobre a doença só nas redes sociais, que pode levar a um pânico desnecessário”.

Sobre o apoio da escola, o responsável chama a atenção para a necessidade de pais e, eventualmente, a associação visitarem o estabelecimento de ensino, para informar professores, auxiliares e colegas do aluno e “evitar que a criança seja vista como quem tem necessidades especiais”.

“É preciso saber alguns elementos de socorro em caso de acidente. De resto, o facto de a escola não saber lidar com a situação também ajuda a superproteger e a não deixar a criança ter a sua vida normal, como os restantes alunos”, afirmou.

O estudo, que será apresentado na conferência Hemofilia em Portugal, no Pavilhão do Conhecimento (Lisboa), envolveu 90 pessoas e durou cerca de 8 meses, durante os quais investigadores da área da Antropologia, Psicologia e Filosofia recorreram a entrevistas, acompanharam atividades quotidianas dos doentes e entrevistaram médicos especialistas em hospitais de referência e pessoas da rede de suporte destas famílias.