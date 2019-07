Todas são empresas que ou usam diretamente a madeira ou produtos que impulsionam o desmatamento, nota a organização ambientalista.

No documento, a organização refere que a transparência corporativa sobre as florestas é ainda menor do que sobre outras questões ambientais, como as alterações climáticas ou a segurança hídrica.

E acontece, salienta, apesar dos “riscos significativos para os negócios advindos da desflorestação, da importância ecológica das florestas e do papel que elas devem desempenhar na solução do problema das alterações climáticas, além do aumento das preocupações ambientais entre investidores, compradores e consumidores”.

O diretor global para as florestas do CDP, Morgan Gillespy, afirmou, citado no documento que “o silêncio é ensurdecedor quando se trata da resposta corporativa à desflorestação”.

“Durante demasiado tempo as corporações ignoraram os impactos das suas cadeias de fornecimento nas florestas do mundo e não levaram a sério os riscos que tal representa, tanto para os seus negócios, como para o mundo”, acrescentou Morgan Gillespy.

No relatório recorda-se que se vive tempos em que as preocupações ambientais estão “em alta” e que se exige das empresas medidas decisivas na proteção das florestas, que os consumidores cada vez querem mais saber se o que estão a comprar está a levar à destruição da Amazónia, a provocar a extinção dos orangotangos ou a impulsionar as alterações climáticas.

E deixa-se um aviso: as empresas que queiram manter a participação no mercado têm de estar atentas às reações dos clientes, dos investidores e dos consumidores, cada vez mais atentos ao consumo sustentável.

Das 306 empresas que divulgaram os dados em relação a 2018 cerca de um quarto admitiu que pouco estava a fazer para limitar o desmatamento e mais de um terço também não está a fazer nada com os fornecedores para reduzir a desflorestação.

Só um quarto das empresas relatou os riscos de perdas devido à desflorestação e quase um terço nem sequer incluiu questões relacionadas com a floresta nas suas avaliações de risco.

O CDP adianta que cerca de 450 empresas e mais de 50 governos se comprometeram em acabar com a desflorestação até 2020, mas que muitas empresas já admitiram que o prazo não será cumprido.

No entanto, o relatório também “homenageia” algumas empresas que estão a liderar o processo, optando por ações de defesa do ambiente e envolvendo os fornecedores na proteção das florestas, dando dois bons exemplos: a gigante francesa dos produtos de beleza L’Oréal e a fabricante alemã Beiersdorf AG.