Podem aceder a este apoio as pessoas que, devido ao impacto da covid-19, registem uma quebra superior a 20% dos rendimentos do seu agregado familiar face aos rendimentos do mês anterior ou do período homólogo do ano anterior e quando a parte dos rendimentos afeta ao pagamento da renda supere os 35% do rendimento disponível.

No caso dos senhorios, são elegíveis os que sofram uma quebra de rendimentos superior a 20% face ao mês anterior ou homólogo e quando essa quebra seja devida ao não pagamento de rendas pelos arrendatários e quando o rendimento do agregado seja inferior ao indexante dos apoios sociais (IAS), ou seja, 438,81 euros.

O montante do empréstimo aos inquilinos é igual à diferença entre o valor da renda mensal devida e o valor resultante da aplicação ao rendimento do agregado familiar de uma taxa de esforço máxima de 35%, sendo que em nenhum caso o rendimento disponível restante do agregado pode ser inferior ao indexante dos apoios sociais.