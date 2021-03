A multidão de turistas norte-americanos que se aglomerou na pequena cidade de Miami Beach, na Flórida, iludidos com o "fim da pandemia", é tão incontrolável que as autoridades locais impuseram um recolher obrigatório até 12 de abril, das 20h às 6h. De acordo com o The Guardian, a enchente levou mesmo a que fossem detidas várias pessoas.

A multidão de jovens em férias em Miami Beach levou a uma repressão policial, que incluiu a utilização de gás-pimenta. Nos últimos dias, tornaram-se virais imagens de lutas em restaurantes, onde se verificam sérios estragos.

Segundo as autoridades locais, o número de detenções — mais de 1.000 — foi cerca de duas vezes maior do que o ano passado. Nos conflitos, pelo menos cinco polícias ficaram feridos.

O autarca local, Dan Gelber, frisou que, este ano, "o volume [de turistas] é claramente maior do que nos anos anteriores" e que tal, em parte, "se deve ao facto de que há poucos lugares abertos no resto do país, ou são muito frios, ou estão fechados e também muito frios."