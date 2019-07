O corpo de um alegado clandestino, que terá viajado no compartimento do trem de aterragem de um avião proveniente do Quénia, no domingo, foi encontrado no jardim de uma casa no sul de Londres, anunciaram hoje as forças policiais.

O corpo, aparentemente do sexo masculino, foi encontrado no jardim de uma casa no bairro de Clapham às 14:40 GMT (15:40 em Lisboa) no domingo. Segundo a polícia, o suposto clandestino terá caído de um avião da companhia aérea Kenya Airways que aterrou no Aeroporto de Heathrow, em Londres, a oeste da capital, proveniente de Nairobi. Um porta-voz da companhia aérea lamentou a morte da pessoa, cuja identidade não foi divulgada. "A Kenya Airways trabalha em estreita colaboração com as autoridades de Nairobi e Londres, enquanto investiga minuciosamente este caso", acrescentou a fonte da companhia aérea. Esta não é a primeira vez que ocorre um incidente como este na zona de Heathrow. Em 2015, um homem foi encontrado morto no telhado de um prédio em Richmond e em 2012 o corpo de um homem foi descoberto no trem de aterragem de um avião proveniente de Joanesburgo e que aterrou no aeroporto de Heathrow.