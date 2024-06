Segundo a ANM, o corpo foi localizado "junto a uma arriba na zona de Ponta Delgada", num local "sem acesso por terra", na sequência de um alerta recebido ao início da tarde de quinta-feira, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada).

Após o alerta foram ativados de imediato para o local elementos do Comando-Local da Polícia Marítima de Santa Cruz das Flores, que constataram que se tratava "do corpo de um homem, com 82 anos", mas desconhecem-se "as causas que estão na origem da ocorrência", explica a Autoridade Marítima, em comunicado de imprensa.

O óbito "foi declarado no local" pelo delegado de saúde e o corpo foi recolhido pelos elementos do Comando-Local da Polícia Marítima de Santa Cruz e posteriormente transportado para uma unidade hospitalar pelos Bombeiros Voluntários de Santa Cruz das Flores, lê-se no comunicado.

A Autoridade Marítima Nacional adianta ainda que o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado e está a prestar apoio aos familiares da vítima.

O Comando-Local da Polícia Marítima de Santa Cruz das Flores tomou conta da ocorrência.