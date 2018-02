O corpo de um homem de 19 anos que estava desaparecido no rio Douro, em Marco de Canaveses, desde as 23:00 de terça-feira, foi encontrado na manhã de hoje, cerca das 10:00, disse Lusa fonte dos bombeiros.

Segundo a fonte, o corpo o jovem de 19 anos encontrava-se numa zona do rio próxima do local do desaparecimento.

A vítima e um amigo ter-se-ão lançado à água, junto ao cais de Bitetos, para salvar um homem que alegadamente tentava suicidar-se, acrescentam os bombeiros.

“Recebemos o alerta para a ocorrência pelas 23:13. Uma pessoa tentou suicidar-se atirando-se ao rio na zona de Alpendorada, concelho de Marco de Canaveses. Uma outra pessoa lançou-se à água para a salvar e está desaparecida”, disse à Lusa fonte do CDOS do Porto.

"Os jovens conseguiram salvá-lo, mas apenas um deles conseguiu sair da água", contou o comandante Sérgio Silva.

As buscas decorreram até cerca das 03:00, tendo sido retomadas na manhã de hoje, com auxílio dos mergulhadores do Batalhão de Sapadores de Bombeiros do Porto. No local estiveram os Bombeiros de Marco de Canaveses e a Polícia Marítima.