O corpo do homem desaparecido domingo à tarde na Albufeira da Caniçada, no Gerês, em Terras de Bouro, no distrito de Braga “já foi encontrado", adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

"O corpo do homem já foi encontrado, mas não temos mais informações até ao momento", referiu à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga. O alerta para o desaparecimento do homem, "com cerca de 40 anos", foi dado no domingo às 19:08, sendo que as operações de busca naquela zona do Parque Nacional da Peneda-Gerês foram retomadas esta manhã, cerca das 08:00. De acordo com a informação disponível na página da proteção civil, no local encontram-se 23 operacionais, apoiados por nove viaturas. Na operação de buscas estiveram envolvidas equipas de mergulhadores, dos Bombeiros das Taipas e de Terras do Bouro.