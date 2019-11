Sete migrantes apresentavam problemas respiratórios e foram transportados para um hospital local.

As pessoas que estavam no interior do camião eram maioritariamente jovens do sexo masculino oriundos do Afeganistão, precisou a polícia helénica.

O motorista do camião frigorífico, natural da Geórgia, foi detido hoje de manhã por suspeita de tráfico de pessoas na autoestrada de Egnatia, na direção da cidade de Tessalonica, perto das portagens da cidade de Xanthi, segundo as forças policiais.

Um segundo indivíduo de origem turca, que viajava na cabine do camião, conseguiu fugir e continua a ser procurado pelas autoridades, avançou um ‘site’ de notícias local, citado pelas agências internacionais.

Xanthi é uma cidade no norte da Grécia, localizada a poucos quilómetros da região fronteiriça de Evros, que separa a Grécia da Turquia, um ponto de passagem frequentemente utilizado por redes de tráfico de pessoas desde a assinatura do acordo entre a União Europeia (UE) e Ancara em 2016, que visava restringir as novas chegadas de migrantes e travar um fluxo migratório em massa para a Europa (em particular entre as costas turcas e as ilhas gregas), e o reforço das patrulhas navais no Mar Egeu.