Apesar de os mármores do Partenon terem sido admirados durante séculos pelo seu brilho branco, há algum tempo que se sabe que estes mármores foram pintados. Apesar disso, as provas não eram conclusivas.

Agora, e segundo o Museu Britânico, após anos de procura de vestígios de pigmento, finalmente foram encontrados, através de técnicas inovadoras de digitalização. De acordo com os investigadores, isto sugere que a pintura dos mármores foi "um empreendimento mais elaborado do que alguma vez se imaginou", potencialmente tão subtil como a própria escultura. Segundo os investigadores, estes podem mesmo ser "os exemplos mais bem conservados de policromia de Atenas, dos meados do século V a.C".

"Encontramos traços muitos pequenos de pigmentos. Foi uma excelente revelação encontrar mais do que era suposto. Porque, não são visíveis ao olho nú. Nem um vestígio. Por isso, as expectativas foram superadas", afirmou a Doutora Giovanni Verri, cientista no Instituto de Arte de Chicago.

O estudo utilizou uma técnica desenvolvida por Verri e a sua equipa onde procuravam traços de uma cor denominada 'azul egipcío'. Invisível ao olho nú, a cor brilha quando submetida à técnica utilizada por Verri.