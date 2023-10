Em comunicado enviado às redações, a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) falou sobre a reunião com todas as instituições hospitalares da Região Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve e com o INEM, particularmente afetadas pela atual crise na Saúde.

De acordo com a DE-SNS, na reunião que teve lugar este sábado foi dada especial importância à necessidade de reforçar a articulação entre as instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS), minimizar os constrangimentos no acesso e assegurar uma resposta em rede às situações urgentes e emergentes, em todo o território nacional. Mais de 150 profissionais de várias especialidades e dirigentes de cerca de quatro dezenas de hospitais do SNS participaram nestas discussões.

Segundo o Diretor-Executivo do SNS, Fernando Araújo: "As reuniões decorreram com tranquilidade e num espírito construtivo, no sentido de encontrar soluções, na defesa da segurança e da qualidade dos cuidados prestados aos doentes".

Acrescentou também que "as dificuldades em áreas geográficas especificas foram debatidas, e foram elencadas respostas nas especialidades com mais dificuldades, assegurando soluções consistentes para garantir equidade no acesso em todo o país".

O comunicado avança ainda que foram consensualizadas ao longo do dia diferentes dimensões, como a articulação entre as diferentes unidades hospitalares, a interação com o CODU/INEM e o SNS 24, a coordenação integrada das decisões pela DE-SNS, a transmissão da informação de forma adequada, as decisões técnicas harmonizadas e alinhadas entre todos os envolvidos.

A DE-SNS sublinha que, neste momento, todos os países do continente europeu atravessam desafios relacionados com a escassez de recursos essenciais à prestação de cuidados de saúde, tendo em conta o período pandémico e a pressão que exerceu sobre os sistemas de saúde e os seus profissionais, sendo agora "evidente a necessidade de implementação de medidas estruturantes de valorização dos recursos humanos", dizem.

Mais ainda, acrescenta que Portugal se evidencia positivamente no panorama internacional pelas conquistas alcançadas em alguns indicadores de saúde ao longo dos últimos 40 anos, e "pretende continuar, passo a passo, esse caminho na melhoria da saúde dos portugueses".