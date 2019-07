"O Serviço Nacional de Saúde (SNS) está a entrar numa fase de rutura, em que há serviços que, neste momento, só estão a funcionar com muito esforço dos enfermeiros, que estão a trabalhar 40 e 50 horas por semana", disse aos jornalistas, à entrada dos Hospitais da Universidade de Coimbra.

Duarte Gil Barbosa saiu na terça-feira do Hospital de São João, no Porto, onde trabalha, e esta manhã chegou a Coimbra, depois de percorrer 140 quilómetros, onde tinha à sua espera Ana Paiva, dirigente do Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor), e alguns enfermeiros.

"Os enfermeiros têm lutado, vêm de uma greve cirúrgica em que o Governo conseguiu por termo através de uma requisição civil, estão também a terminar uma greve do Sindepor e, de facto, as nossas lutas não têm a eficácia que nós merecemos", salientou.

"Sou enfermeiro há 23 anos, tenho uma especialidade há 12 anos, e neste momento estou no mesmo nível de um enfermeiro recém-formado, e na mesma situação estão 15 mil enfermeiros", sublinhou Duarte Gil Barbosa, que na quinta-feira tenciona chegar a Lisboa e entregar uma carta aberta na Assembleia da República com as reivindicações da classe.