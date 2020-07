“Muitas unidades funcionais dos Centros de Saúde da ARS Centro continuam a ser confrontadas com uma manifesta e inequívoca insuficiente dotação de assistentes operacionais, com direta repercussão na deficiente higienização e desinfeção de instalações e equipamentos, agravada em tempos de pandemia e com repercussões altamente negativas para todos – profissionais e utentes”, relata Paulo Anacleto, dirigente do SEP.

Anacleto adianta que a falta de assistentes operacionais levou mesmo ao encerramento de dois serviços no Hospital Sobral Cid que dependem da ARS. E acusa esta entidade regional de tentar esconder a falta de recursos humanos e materiais através de encerramento de extensões em centros de saúde como Penacova, Lousã e outros do chamado Pinhal Interior.

O sindicato promoveu hoje de manhã uma manifestação de protesto em frente à sede da ARS Centro e divulgou um documento em que expõe diversas deficiências de funcionamento nos centros de saúde da região.

“A Administração Regional de Saúde do Centro (ARS Centro) emitiu, no dia 23 de junho, uma orientação dirigida aos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) relativa ao Plano de Prevenção e Controle de Infeção, bem-intencionada, mas que não tem em conta a realidade concreta com que se confrontam as diferentes unidades funcionais dos Centros de Saúde”, relata o SEP.