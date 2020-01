Segundo a dirigente do SEP, "em 23 de janeiro, em reunião com o conselho de administração, era esperado que alguns dos problemas dos enfermeiros pudessem vir a ser solucionados", o que, afirmou, não só "não aconteceu como a administração continua a não querer resolver problemas cuja existência é da sua exclusiva responsabilidade, como seja o caso de pretenderem prejudicar os enfermeiros com a contabilização de apenas um ponto por ano quando a carreira de enfermagem consagra 1,5 pontos".

Nesse sentido, acrescentou, "há enfermeiros com 20 anos de exercício profissional que continuarão a não progredir na carreira e alguns deles até solicitaram para ser avaliados, mas, por decisão e/ou falta de orientação da administração, não aconteceu".

Helena Jorge disse à Lusa que "o processo vai ser dado a conhecer à ministra da tutela, sem prejuízo das justas reivindicações dos enfermeiros chegarem à barra dos tribunais".

Contactado pela Lusa, o conselho de administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, EPE, deu conta de que "o sistema de avaliação de desempenho foi devidamente implementado a partir do biénio 2015/16, encontrando-se atualmente o processo a ser devidamente operacionalizado, de acordo com o respetivo enquadramento legal".

A administração referiu "não poder responder pelo período de tempo anterior ao início das suas funções".

No entanto, acrescentou, "no período compreendido entre 2004 e 2014, nos casos em que não foi realizada avaliação e para efeitos de progressão na carreira, o CHMT, E.P.E. procedeu à atribuição administrativa de um ponto de suprimento de avaliação por cada ano, conforme instruções veiculadas pela tutela, até esclarecimento cabal e definitivo acerca desta matéria".

Os enfermeiros "não desencadearam qualquer mecanismo legal ao seu alcance por forma a solicitarem a regularização do processo de avaliação nos vários anos que agora reclamam", indica a resposta.

Segundo o CHMT, "tal facto deve-se, eventualmente, à ausência de impacto remuneratório decorrente” das avaliações, na data em que as mesmas deveriam ter ocorrido.

O centro hospitalar sublinhou que foi as primeiras entidades do setor público a fazer a contagem dos pontos com implicação remuneratória.