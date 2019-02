“Estamos preparadíssimos, não temos nada a esconder, sempre dissemos isso”, afirmou à agência Lusa Catarina Barbosa, representante do Movimento Greve Cirúrgica, numa reação à informação, avançada hoje pelo semanário Expresso, de que a Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica (ASAE) vai investigar a origem dos fundos recolhidos pelos enfermeiros através de uma plataforma de financiamento colaborativo, 'crowdfunding', para as recentes greves daquela classe profissional.

À Lusa, a representante disse que o movimento enviou na sexta-feira, “antes de sair a notícia”, um ‘email’ a todos os contribuidores para que esses verificassem se as suas contribuições tinham sido anónimas ou não.

“E com um pedido para as pessoas se identificarem, exatamente porque não temos nada a esconder”, prosseguiu.

Catarina Barbosa indicou que o movimento já recebeu, entretanto, ‘emails’ de várias pessoas que querem alterar o ‘status’ de anónimo e colocarem a respetiva identificação.

“Acreditamos que se calhar, até ao fim do dia de hoje ou de amanhã [domingo], esse problema ficará resolvido. Porque nós nunca tivemos nada a esconder, não é por causa dos anónimos que as coisas vão ser diferentes”, afirmou a representante do Movimento Greve Cirúrgica, que organizou a recolha de fundos para as paralisações.