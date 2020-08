Adaptado por Simon Stephens e encenado por Walter Meierjohann, a peça é descrita pelo teatro como uma "instalação sonora”, já que os espetadores escutam o texto narrado pela atriz Juliet Stevenson através de auscultadores.

Medidas de segurança reforçadas implicam que os espetadores fiquem sentados a dois metros de distância, a não ser que estejam acompanhados por alguém do mesmo grupo, e todos são obrigados a usar uma máscara, tal como os funcionários do teatro.

Os bares de apoio continuam fechados e foi implementado um sistema de sentido único no edifício, o qual tem disponíveis estações com dispensadores de gel desinfetante.

Auscultadores, cadeiras, casas de banho e espaços públicos são limpos entre cada uma das quatro sessões diárias de 70 minutos cada.

Os espetáculos ao vivo em recinto fechado continuam a ser interditos no Reino Undo devido ao risco de contágio com o novo coronavírus, tendo o Governo autorizado recentemente o início de pilotos com audiência no sentido de reabrir de teatros e salas de concertos no outono.

No entanto, respeitando as regras de segurança, incluindo o distanciamento social, o teatro contornou as restrições que atualmente limitam estes espaços, que na quase totalidade continuam fechados.