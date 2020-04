A Misr University for Science and Technology, do Egito, depositou uma proposta de ensaio clínico que se propõe explorar as potencialidades antimicrobianas do mel natural no tratamento de doentes com covid-19.

“Foi demonstrado em várias investigações que o mel natural é um potente antimicrobiano e foi considerada uma boa alternativa às drogas antirretrovirais para o tratamento de algumas infeções virais”, resumem os responsáveis pela proposta.

Os investigadores irão estudar a eficácia do mel no tratamento de doentes de covid-19 numa amostra aleatória de 1.000 participantes sujeitos a tratamentos “tipo”, ou seja, com uma combinação de cloroquina ou hidroxocloroquina e antibióticos ou antirretrovirais.

Será ainda realizado em África o ensaio clínico internacional “Solidarity”, lançado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e que deverá envolver hospitais de 90 países em todo o mundo.

O estudo vai testar quatro opções de tratamento já existentes para avaliar a sua eficiência no tratamento de doentes com covid-19.

Serão usados a cloroquina ou a hidoxocloroquina (malária), o remdesivir (Ébola), a combinação dos antirretrovirais lopinavir/ritonavir (HIV) e destes com o interferon -beta, usado para tratar a esclerose múltipla.

O objetivo do ensaio é perceber se alguma destas combinações atrasa a progressão da doença ou melhora as taxas de sobrevivência.

A OMS estima, com este método de investigação, reduzir em 80% o tempo habitualmente necessário para a obtenção de resultados neste tipo de ensaios clínicos.

A realização de ensaios clínicos em África suscitou polémica recentemente quando dois médicos franceses sugeriram testar primeiro no continente a eficácia da vacina da tuberculose (BCG) na prevenção da covid-19.

As declarações dos médicos, que, entretanto, pediram desculpas, suscitaram um coro de reações de indignação no continente, mas também da OMS.

Uma das reações foi do diretor do Centro para a Prevenção e Controlo de Doenças da União Africana (CDC África), Jonh Nkengasong, que assegurou que apenas “ensaios clínicos ética e cientificamente corretos” serão realizados no continente.

O número de mortes provocadas pela covid-19 em África subiu para 874 nas últimas horas com mais de 16 mil casos registados em 52 países.

Segundo o boletim do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (CDC África), nas últimas 24 horas, o número de mortes registadas subiu de 815 para 874 enquanto as infeções aumentaram de 15.284 para 16.285.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou quase 127 mil mortos e infetou mais de dois milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 428 mil doentes foram considerados curados.