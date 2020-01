Delfim Sardo, até aqui assessor da Culturgest para as Artes Visuais, sob a direção de Mark Deputter, ficará no CCB com o pelouro da programação e da comunicação e deve iniciar funções no próximo dia 01 de março.

Nascido em Aveiro, Delfim Sardo, 58 anos, é curador de arte contemporânea desde 1990.

Dirigiu o Centro de Exposições do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, entre 2003 e 2006, e assumiu o lugar na Culturgest, em Lisboa, por convite do anterior administrador Miguel Lobo Antunes, em 2016.

Professor convidado do Colégio das Artes e da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, foi fundador e diretor da revista Pangloss, entre 1997 e 2003, consultor da Fundação Calouste Gulbenkian, em 1999, comissário da representação portuguesa da 48.ª Bienal de Veneza e, em 2010, cocomissário da representação portuguesa na Bienal de Veneza de Arquitetura.