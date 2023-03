Segundo uma nota do Comité Organizador Local (COL) da JMJ, "ensemble significa 'semelhante' e 'união de todas as partes numa performance'" e, assim, o Ensemble23 "pretende mobilizar cerca de 300 jovens voluntários, entre os 18 e os 35 anos, oriundos de vários países, incluindo Portugal".

Para participar, é necessário ter alguma formação artística, falar inglês e pretender participar e atuar na JMJ Lisboa 2023, em diferentes vertentes artísticas, como dança, canto ou teatro, acrescenta a nota.

Os eventos em que está prevista desde já a intervenção deste grupo são o Acolhimento, a Via Sacra e a Vigília.

"Esta iniciativa única de partilha de experiências pretende dar a oportunidade de transformar o processo artístico num desafio pastoral e cultural de âmbito internacional, reunindo diferentes culturas e promovendo a diversidade entre os jovens de todo o mundo", afirma o COL da Jornada Mundial da Juventude.

Os jovens que integrarem o Ensemble23, e que serão selecionados num casting a promover pelo departamento de Pastoral e Eventos do COL, terão de estar em Lisboa a partir de 12 de junho, para se dedicarem exclusivamente aos ensaios.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 01 e 06 de agosto deste ano, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

As JMJ nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, tendo já passado por Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019).

A edição deste ano, que será encerrada pelo Papa, esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.

O Papa Francisco foi a primeira pessoa a inscrever-se na JMJLisboa2023, no dia 23 de outubro de 2022, no Vaticano, após a celebração do Angelus. Este gesto marcou a abertura mundial das inscrições para o encontro mundial de jovens com o Papa.