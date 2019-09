De acordo com os dados oficiais hoje divulgados, estas são as cinco instituições públicas com a totalidade das vagas preenchidas logo na primeira fase do concurso nacional de acesso.

“A Universidade Nova de Lisboa é a única universidade generalista do país a ocupar 100% das vagas disponíveis na primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior público 2019-2020, com a colocação de 2.577 alunos. Este é o melhor resultado de sempre alcançado pela Universidade Nova de Lisboa, que lidera, a nível nacional, 14 cursos de diversas áreas, ou seja, em 35% do total da sua oferta”, destaca a Universidade Nova em comunicado.

Por seu lado, o ISCTE, que já em anos anteriores tinha conseguido o mesmo desempenho, destaca também em comunicado o aumento da nota média de entrada nesta universidade, que subiu para 14,7 valores e o “índice de força” da instituição, ou seja, o peso dos candidatos em primeira opção face ao total de vagas disponíveis, que no caso do ISCTE é de 174,3%.

O ISCTE recebeu 1.933 candidaturas em primeira opção para 1.109 vagas disponíveis.