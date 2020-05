"Soube que aconteceu, mas não conheço bem a família. [...] Sei que foram testadas mais ou menos 60 pessoas", disse à Lusa João Carlos Sousa, presidente da associação portuguesa Lusitanos 24, com sede em Marsac sur L'Isle, na Dordonha.

O novo foco foi confirmado hoje pela prefeitura da Dordonha e, segundo o jornal regional "SudOuest", já foram testadas 103 pessoas, com pelo menos seis casos confirmados até agora. As autoridades sanitárias aguardam ainda os resultados de cerca de 60 testes.

Segundo o jornal, o possível contágio a larga escala deveu-se ao facto de no funeral na pequena cidade de Église-Neuve-de-Vergt terem estado presentes mais do que as 20 pessoas autorizadas neste tipo de celebrações durante a pandemia. Uma ideia reforçada pelos relatos da comunidade.