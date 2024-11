Enterrou Isabel II, casou príncipes e coroou Carlos III. O que fez cair o arcebispo da Cantuária?

“Espero que esta decisão torne clara a seriedade com que a Igreja de Inglaterra entende a necessidade de mudança e o nosso profundo empenho em criar uma igreja mais segura”, vincou.

Durante o período de transição do cargo, compromete-se ainda a "prestar assistência às vítimas". “Delegarei todas as minhas outras responsabilidades de salvaguarda atuais até que o processo de avaliação de riscos necessário esteja concluído”, garante.

Esta demissão acontece depois de um coro crescente de críticos e apelos à sua saída nos últimos dias.

Na segunda-feira, Helen-Ann Hartley, bispo de Newcastle, disse que a posição de Welby era “insustentável”, depois de alguns membros da assembleia nacional da Igreja terem lançado uma petição pedindo-lhe que se demitisse por ter “perdido a confiança do seu clero”.

Em declarações à estação pública britânica BBC, o reitor da capela do King’s College de Cambridge, Stephen Cherry, afirmou hoje que “a dor na comunidade de vítimas” e “a história de não ouvir as pessoas e não responder às pessoas que são profundamente prejudicadas por aqueles em posições de poder” significa que Welby “não é mais uma pessoa que pode desempenhar o papel representativo desse cargo”.

O que acontece depois da renúncia do arcebispo?

De acordo com a legislação aprovada pelo órgão dirigente da igreja, o Sínodo Geral e o parlamento, conhecida como regulamentos de cargos eclesiásticos, o arcebispo da Cantuária é obrigado a aposentar-se aos 70 anos e deve permanecer no cargo até essa data, esclarece o jornal britânico The Guardian. Porém, se um arcebispo quiser renunciar antes da data, este deve apresentar a sua renúncia ao monarca em exercício, no caso de Welby, Carlos III, que concede permissão para que este o faça.

Welby completaria 70 anos em janeiro de 2026 e pretendia servir até então, segundo a imprensa britânica.

A legislação permite que um arcebispo estenda o seu mandato por mais um ano além dos 70, o que deve ser autorizado pelo monarca.

O arcebispo da Cantuária é nomeado pelo monarca, seguindo o conselho do primeiro-ministro, que por sua vez recebe conselhos da Comissão de Nomeações da Coroa.

A comissão é um órgão da Igreja da Inglaterra e não da coroa, e o primeiro-ministro não é obrigado a aceitar os seus conselhos.

A comissão concorda com dois nomes para indicação ao primeiro-ministro, que podem ser dados em ordem de preferência.

O Parlamento não está diretamente envolvido no processo de seleção. No entanto, terá que aprovar as medidas que o Sínodo Geral aprova de acordo com uma periodicidade pré-definida.

O antecessor de Welby, Rowan Williams, demitiu-se do cargo em 2012, aos 61 anos. O seu mandato à frente da Igreja de Inglaterra ficou marcado pelas posições liberais do arcebispo sobre a homossexualidade.