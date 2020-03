"Temos neste momento 169 casos confirmados no nosso país, maioritariamente concentrados na administração central regional de saúde do Norte e de Lisboa e Vale do Tejo. Aquilo que hoje queremos transmitir é que entrámos (...) numa fase de crescimento exponencial da epidemia, alinhada naquilo que estão a enfrentar neste momento outros países europeus", disse a ministra.

Marta Temido afirmou que "daqui por alguns dias" será possível ter reflexos das medidas que estão a ser implementadas em termos de restrição do contacto social, sublinhando que "para isso é muito importante que todos colaborem nessas medidas".

"Estamos num momento de contenção e de apelo a que o isolamento social seja mantido e isso é mesmo uma prática que deve ser levada a sério", frisou a ministra da Saúde, apelando ao "civismo" também dos espaços que têm de ser encerrados, lembrando que "há um quadro legal" para esse efeito.

"Hoje estivemos a trabalhar com as autoridades de saúde e profissionais de saúde, no sentido do redesenho no sentido do que são os fluxos de tratamento", informou a ministra.

Assim, a entrada de casos pela Saúde24 e o contacto com os hospitais será analisado em duas vertentes: os casos mais ligeiros serão tratados em casa e as pessoas que apresentem sintomas graves são acompanhadas nos estabelecimentos de saúde.

Em relação aos hospitais de referência para o tratamento da Covid-19, Marta Temido referiu que, além dos "hospitais de segunda linha" que já existem, passa-se agora "para uma fase em que todos os hospitais têm de receber doentes da Covid-19". Passa ainda a estar ativa a "hospitalização domiciliária".

Estas medidas serão ativadas no início da próxima semana.

Marta Temido referiu ainda que todos os hospitais do país vão adiar "aquilo que não seja atividade urgente". "Precisam que as estruturas se concentrem na resposta à Covid-19 e sabemos que vamos ter de manter este esforço durante algum tempo e garantir que os profissionais de saúde não se esgotam".

Nesta temática, a diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, veio reforçar as declarações da ministra, garantindo que o SNS "não está a privilegiar doentes com Covid-19 em relação aos outros. O que define o acesso aos cuidados é a gravidade do estado do doente, com Covid-19 ou não".

Questionada sobre o recurso aos profissionais de saúde do privado, a diretora da DGS referiu que várias pessoas se estão a "voluntariar para vir a participar", estando agora as autoridades de saúde a estabelecer "critérios de necessidade". "Podem ser úteis em diversos níveis: assistenciais, se chegarmos a esse ponto, de atendimento telefónico de apoio em convalescença", explica.

Sobre a evolução da pandemia, tanto Marta Temido como Graça Freitas referiram que "a velocidade com que a curva vai subir depende muito de nós", alertando para a necessidade de se acatar as recomendações das autoridades.

Relativamente à falta de equipamentos de proteção individual nos hospitais, Marta Temido garantiu que os "stocks estão a ser reforçados", bem como os stocks de equipamento de proteção da tipologia FFP2. No que diz respeito aos ventiladores, a ministra informou que o Governo está a recolher informação sobre o número de equipamentos nos hospitais públicos e privados. "Será o resultado de todo este número que nos permitirá dizer quantos ventiladores temos no país e depois precisamos de geri-los", reforçou.

Rui Santos Ivo, presidente do Infarmed, também presente na conferência de imprensa, garantiu que há cerca de dois milhões de máscaras de reserva e que também há ventiladores disponíveis, estando ainda a ser feitas novas aquisições destes materiais.