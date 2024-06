Segundo o grupo SATA, a campanha abrange os voos da Azores Airlines, companhia aérea que assegura as ligações aéreas para o exterior do arquipélago, e SATA Air Açores, responsável pelos voos entre as nove ilhas dos Açores, e o período de vendas situa-se entre os dias 7 a 21 de junho de 2024.

É uma campanha “especialmente destinada às famílias que pretendam viajar entre as cidades do Porto e de Lisboa e o arquipélago dos Açores, e entre os arquipélagos dos Açores e da Madeira”, refere a SATA, num comunicado enviado às redações.

Ainda segundo o grupo de aviação açoriano, as viagens abrangidas por esta promoção especial devem ser realizadas entre 16 de setembro e 30 de novembro de 2024 e operadas pela SATA Air Açores e pela Azores Airlines.

“Cada adulto viajante poderá usufruir da tarifa gratuita para um bebé (até aos 23 meses) e uma criança (dos 24 meses aos 11 anos). As taxas inerentes ao bilhete de bebé e/ou de criança não estão abrangidas pela campanha”, esclarece a SATA.

A campanha, válida para os voos entre Lisboa/Porto/Funchal e os Açores, e vice-versa, pode ser adquirida através de qualquer canal SATA Azores Airlines ou nas agências de viagens.

O grupo SATA justifica que a tarifa gratuita pretende “incentivar pausas fora de época alta”, para destinos “especialmente adequados e procurados por passageiros que viajam com crianças”.

“A campanha ‘Oferta da Tarifa Criança’ é uma das promoções com mais aceitação junto dos nossos passageiros, o que faz desta campanha um clássico nas companhias aéreas do grupo SATA e uma das campanhas que mais nos apraz promover”, explica a diretora de Vendas, Marketing e Comunicação do grupo SATA, Graça Silva, citada na nota.