Hoje, em entrevista à SIC, Graça Fonseca anunciou uma linha de apoio especial extraordinário no valor de 70 milhões de euros a que vão poder candidatar-se os trabalhadores do setor da cultura a partir de segunda-feira, dia três de agosto.

Atores, técnicos, músicos e agentes da cultura em geral têm expressado as suas críticas à falta de apoio no contexto de pandemia. Graça Fonseca, a ministra que tutela a área, é o alvo principal das críticas que esta semana se intensificaram depois de uma resposta da ministra à pergunta feita por uma jornalista da SIC. “Hoje só falo da coleção de arte contemporânea. Muito obrigada. Vamos beber o drink de fim de tarde”, disse Graça Fonseca no início da semana quando questionada sobre dados divulgados pela União Audiovisual, um grupo criado para apoiar trabalhadores do setor, que tem ajudado entre 150 a 160 pessoas por semana.