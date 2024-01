De recordar que nas imagens que passaram em direto era possível ver os homens armados com pistolas, espingardas e granadas caseiras a agredir os trabalhadores da estação televisiva e a obrigá-los a permanecerem no chão, exigindo que pedissem a saída da polícia que chegou entretanto ao local.

Mais tarde, ouviram-se vários tiros e gritos de pessoas enquanto a transmissão em direto continuava. “Não atire, por favor, não atire!”, gritou uma mulher durante o tiroteio.

As imagens mostraram ainda alguns dos homens encapuzados e outros com a cara destapada, a filmarem-se com telemóveis, enquanto faziam sinais com as mãos dos grupos ligados ao tráfico de drogas que estão a causar uma onda de terror no Equador.

O Equador sofreu recentemente uma explosão de violência, incluindo a tomada de reféns de mais de 200 funcionários prisionais, explosões em várias cidades e o rapto de agentes da polícia.

O Presidente Daniel Noboa declarou um estado de emergência de 60 dias, incluindo um recolher obrigatório noturno.