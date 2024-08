O secretário regional do Ambiente e Ação Climática adiantou que a equipa dos Açores segue na noite de hoje num voo para a Madeira, devendo chegar pelas 00:35.

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, na sequência da disponibilidade da Região Autónoma dos Açores para enviar meios para apoiar no combate a este incêndio, referiu hoje que a Madeira estava recetiva a essa ajuda, mas que a decisão seria tomada consoante a evolução da situação durante o dia de hoje, inclusive com a equipa que chegou de Lisboa.

O Governo dos Açores manifestou esta manhã disponibilidade para enviar meios operacionais para ajudar a combater o incêndio na Madeira, tendo organizada uma equipa.

De acordo com uma nota de imprensa do Governo Regional dos Açores, o secretário regional do Ambiente e Ação Climática contactou o secretário regional de Saúde e Proteção Civil da Madeira, Pedro Ramos, demonstrando “total disponibilidade e prontidão do Governo dos Açores para enviar meios operacionais humanos para reforçar o atual dispositivo”.

O executivo açoriano revelou que o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) “tem organizada uma equipa, em caso de necessidade, para ajudar no combate ao incêndio, composta por elementos dos corpos de bombeiros e um operacional”.

A Madeira está a ser atingida por um grande incêndio que deflagrou na manhã de quarta-feira na Serra de Água, concelho da Ribeira Brava, numa zona de difícil acesso, e alastrou depois ao município vizinho de Câmara de Lobos.

Pelo menos 160 pessoas foram retiradas das suas habitações devido ao incêndio, nos dois concelhos, disse hoje à Lusa fonte da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil.

De acordo com o mais recente balanço oficial divulgado pelo Serviço Regional de Proteção Civil, às 08:30, estavam ativas três frentes, nas áreas do Curral das Freiras e Fajã das Galinhas, no concelho de Câmara de Lobos, e na Serra de Água.

As chamas estão a ser combatidas por 120 operacionais de todos os corpos de bombeiros da região, apoiados por 43 veículos e pelo meio aéreo do arquipélago, sendo que a região conta ainda, a partir de hoje, com o apoio dos 76 elementos da força conjunta da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.