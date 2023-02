"Ao terceiro dia, a Força Operacional Conjunta portuguesa resgatou uma criança de 10 anos com vida, na localidade de Antáquia, região de Hatay, Turquia", lê-se no Facebook da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

“Uma alegria sem precedentes! Ao terceiro dia de missão, a Força Nacional portuguesa na Turquia resgata com vida uma criança presa nos escombros! Anos de treino, exercícios e formação... Não há melhor recompensa! De coração cheio e com um orgulho sem tamanho”, escreveu Patrícia Gaspar, secretária de Estado da Proteção Civil, na sua conta na rede social Twitter.

A equipa portuguesa, que se divide entre membros da Proteção Civil, GNR e INEM, vai verificando ruínas, à procura de sinais de vida, com a preciosa ajuda de Red, Agra e Síria, três cães que conseguem entrar dentro dos escombros das casas e ladrar, caso encontrem alguém vivo.

Os 52 operacionais no local estão divididos em duas equipas que fazem turnos de cerca de 12 horas, trabalhando 24 sobre 24 horas no apoio aos esforços de busca e salvamento, desde o dia que chegaram, quarta-feira, a Antáquia, no sudeste da Turquia.

A Síria e a Turquia foram atingidas, na madrugada de segunda-feira, por um terramoto de magnitude 7,8 na escala de Richter, a que se seguiram várias réplicas, uma das quais de magnitude 7,5.

O número de mortos provocados pelos devastadores sismos que atingiram a Turquia e a Síria, ascende aos 25 mil, dos quais quase 22 mil foram contabilizados apenas em território turco, segundo a agência Efe.