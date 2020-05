Seria a viagem de uma vida. Para o comandante Maurício Camilo, capitão de fragata, que estaria à frente desta histórica circum-navegação. Para o médico da missão, Diogo Alpuim Costa, que deixou em terra a mulher com quem tinha casado dois meses antes. Para o navio, que faria a viagem mais longa dos seus 83 anos de existência. Para os 142 elementos a bordo, uma guarnição com média de idades de 24-25 anos.

Mais de dois meses depois da pomposa partida e quando ainda faltavam quase dez meses para o fim da missão, foi anunciada a inevitável notícia, a 24 de março: o Navio-Escola Sagres teria de regressar a Portugal. Com a covid-19 a fechar o mundo, o significado desta embaixada itinerante “esvaziava-se completamente”. Uma viagem “de contacto” sem poder tocar em ninguém.

Era o fim desta comemoração dos 500 anos da viagem de circum-navegação de Fernão de Magalhães. Como diz Diogo Alpuim Costa, médico naval com especialidade em oncologia médica, numa das crónicas que escreveu ao longo da viagem: “Outrora era o escorbuto ou o beribéri, agora é a covid-19. Mudam-se os tempos, mantêm-se as enfermidades”.

Naquele momento, frustraram-se mais de dois anos de preparação, objetivos de vida pessoais para alguns, projetos de investigação (este é também um navio científico e durante a viagem iria servir como plataforma para vários estudos, incluindo ambientais), dezenas de eventos culturais nos 16 portos ainda por visitar, a possibilidade de ser a Casa de Portugal nos Jogos Olímpicos de Tóquio (entretanto também cancelados).

Ainda assim, “a viagem não deixa de ser única”, assegurou ao SAPO24 o comandante, de 51 anos (há 32 na Marinha), enquanto o navio passava ao largo das Canárias (pode acompanhar aqui a localização do navio quase em tempo real).

Falámos na segunda-feira, 4 de maio, numa chamada telefónica com muitos cortes e interferências, com a ameaça de que poderia cair a qualquer momento. A conversa foi feita a dois tempos: primeiro com o comandante, sobre como se gerem as operações e as emoções quando se cancela uma viagem destas; depois com o médico, para perceber como se prepara um navio em pleno alto-mar para uma pandemia com que ninguém contava.

Ficámos a saber que este regresso pode não ser um ponto final na missão. Mas o futuro agora escreve-se com reticências.

No momento em que falámos, a previsão de chegada a Lisboa era o dia 12 de maio (à hora de publicação deste artigo passou a ser o dia 10 de maio, já este domingo). Desde que a pandemia se instalou no mundo, esta viagem de linear tem tido pouco.

Mal sabiam, quando saíram de Buenos Aires, a 3 de março, rumo à Cidade do Cabo, que não voltariam a pôr o pé em terra por mais de dois meses, que corriam o risco de não poder atracar em lado nenhum porque todos os países começaram a fechar os portos, que o isolamento em alto mar os tornaria um dos locais mais seguros no mundo no que toca à proteção contra o contágio do novo coronavírus — até agora ninguém no navio manifestou sintomas.

A África do Sul recebeu-os numa condição: não podiam desembarcar, só reabastecer. Chegaram ao porto da Cidade do Cabo na manhã de 25 de março, ao final da tarde já estavam de partida.

O objetivo era fazer a tirada de seguida até Lisboa. Seria um recorde para a Sagres: a viagem mais longa entre dois portos em número de dias. Um imprevisto acabou por forçar uma paragem a meio do caminho.

Tiveram de parar de emergência no Mindelo, Cabo Verde, no final de abril. O que aconteceu?

Comandante Maurício Camilo: Teve que ver com um problema técnico. Uma avaria na produção de energia. Temos três geradores para produção de energia. E estávamos com algumas limitações num deles, e depois num segundo. Tivemos de parar para reparação, para repôr o mínimo das condições para continuar. O navio navega muitas vezes só à vela, mas sem energia elétrica há coisas aqui que não funcionam.

O que é que não funciona no navio sem energia?

Não funciona nada. Não há cozinha, não há comunicações… É imaginar que está em casa e que não tem luz.

Com a questão da pandemia, tiveram de ter cuidados redobrados quando atracaram. Como foi feita essa gestão?

Foi muito simples: não saímos do navio. Ninguém tem autorização para sair de qualquer navio que atraque nos portos de Cabo Verde — aliás, como já tinha acontecido na África do Sul. Portanto, ficámos sempre a bordo.

Conseguiam resolver o problema técnico sem sair?

Quem resolve o problema técnico é o nosso pessoal. Precisávamos era de estar parados. Mas aproveitámos para reabastecer o navio de comida e de combustível. Isso foi feito com o mínimo contacto entre as pessoas de fora e o navio.

Como?

O combustível é através dos encanamentos. Foi ligado um tubo no cais, que pôs o combustível para o navio. A alimentação, as pessoas trouxeram a comida até junto do navio. O nosso pessoal, com equipamento de proteção foi buscar a comida, os congelados, etc. ao cais e colocou-os a bordo. Depois o material foi desinfetado antes de ser arrumado.

Reabastecimento de géneros alimentares no Navio-Escola Sagres, no Mindelo (Cabo Verde), durante uma paragem técnica, no regresso a Portugal devido à pandemia (26 de abril de 2020). créditos: Marinha Portuguesa

Em que dia saíram de Cabo Verde?

No dia 30 de abril. Mas estamos sem sair do navio desde o dia 3 de março, quando saímos de Buenos Aires [a Argentina foi a última paragem com cerimónias oficiais antes da decisão de cancelar a viagem - neste caso, um concerto de Teresa Salgueiro com a Banda da Armada argentina].

Uma tirada é considerada a viagem entre dois portos ou o tempo que se está sem sair do navio?

É uma excelente pergunta (ri-se). Teoricamente é entre dois portos. Mesmo sem ter saído do navio.

Qual foi a tirada mais longa que já fizeram nesta viagem?

Foi precisamente de Cape Town [Cidade do Cabo] para o Mindelo.

Quanto tempo durou?

Foram 28 dias. Bate o recorde da maior distância, não da maior tirada em tempo. Já houve uma maior há uns anos [o recorde é de 31 dias].



Que distância percorreram nesta tirada?

Percorremos 4534 milhas. Dá cerca de 9000 quilómetros.



Navio-Escola Sagres em alto-mar na tirada entre a Cidade do Cabo (África do Sul) e o Mindelo (Cabo Verde), 22 de abril. créditos: Marinha Portuguesa

Isto era uma viagem única, que afinal não se vai realizar, pelo menos como estava planeada. Qual é a sensação quando se sabe que uma viagem destas vai ser cancelada?

A sensação inicial é de pena. Tínhamos muitas expectativas, tínhamos investido muito em preparar a viagem, em termos de navio e em termos pessoais. Não continuar foi uma situação complicada. Mas não havia condições para continuar. Portanto é o que é. A missão passou a ser regressar a Lisboa. Não há grande drama. A viagem não deixa de ser única. [primeiros cortes na ligação]

Porquê?

Não é muito comum começar uma viagem com um objetivo e ter de regressar devido a uma pandemia.



Para si, qual é o impacto profissional e pessoal de ser cancelada esta viagem?

Em termos profissionais, digamos que é a mesma coisa. O objetivo é sempre o mesmo: cumprir a missão que me é dada. Seja a volta ao mundo ou agora, chegar a Lisboa. Cumprir aquilo que foi determinado, com o pessoal em segurança, com o navio em segurança. [cortes na ligação continuam] Em termos do aliciante da viagem em si, obviamente que é diferente. Mas, neste momento, a preocupação é o regresso.

A nível pessoal, há frustração?

Não. Neste momento não tenho frustração nenhuma. Diria que, daqui a umas semanas, depois de regressar a Lisboa e olhando para trás, com mais calma, poderá haver aqui algum balanço mais profundo. Mas neste momento não é isso que me preocupa. A missão neste momento é o regresso em segurança a Lisboa. Não há tempo para mais nada.

"Foi uma decisão relativamente simples de tomar. A alternativa era... nenhuma." Comandante

A decisão de cancelar a viagem foi tomada a nível ministerial. Como foi receber essa decisão?

Já estava um pouco à espera de que isso acontecesse. Houve ali dois ou três dias em que se começou a adivinhar que isso seria a situação mais provável. Foi só a questão de saber qual é que era o momento em que a missão era alterada. Não foi algo que tenha caído de repente: não foi receber um telefonema e de repente vou para Lisboa.