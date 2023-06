Chama-se José Moreira, o indivíduo que tem causado distúrbios nas ruas de Lisboa, como furtos e agressões a mulheres e já era conhecido pela polícia.

Nas vezes que foi detido, José Moreira acabava sempre libertado. A razão, segundo a advogada Luisa Albino, tem a ver com o facto de “o crime em causa não permitir que seja detido preventivamente enquanto o processo de investigação decorre", disse à CNN Portugal.

Por outras palavras, os crimes não eram suficientemente graves para manter o suspeito na cadeia. Assim, o homem desencadeou uma série de agressões e assaltos, causando o terror na capital.

De acordo com vários testemunhos, o indivíduo agredia sobretudo mulheres, com “murros e pontapés”, depois de as encurralar em estações de metro e do comboio, como a de Entrecampos. As vítimas queixavam-se à Polícia que lhes diziam que já conheciam o caso e o suspeito, relata ainda a CNN.

José Moreira acabou finalmente detido na quinta-feira e vai ser presente ao juiz, esta sexta-feira.