“Foi um desespero. Estava a ver que ficava mesmo sem casa. Não apareceu um carro de bombeiros, nem a GNR”, disse à Lusa Albertina Cruz, de 48 anos, que passou toda a noite acordada, juntamente com o marido e uma filha, para conseguir proteger os seus bens.

Albertina conta que no início só via uma “fogueirinha” e pensava que o fogo estava controlado, mas, "de repente, começou tudo a arder".

“Era tanto fogo, tanto fogo, tanto fogo. A gente não podia com as fragolas. Era só lume em cima de nós”, disse, com as mãos em cima da cabeça.

Quando falhou a água, entrou em desespero e chegou a pensar fugir, mas alguns amigos do lugar vieram ajudar a proteger a casa.

“Tenho de agradecer a muita gente. Houve pessoas que me vieram ajudar com caldeiros de água e um rapaz com uma carrinha que tem uma bomba e foi o que nos salvou”, contou, sempre a chorar.

Alguns metros mais acima, Maria de Fátima, 63 anos, varria a entrada da casa com medo dos reacendimentos.

“Estou a tirar estas folhas ao menos. A gente tem sempre medo que o vento leve uma fagulha para um lado qualquer e ele [incêndio] se reacenda”, explicou.