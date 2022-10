O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, vai reunir-se hoje com Vladimir Putin em encontro à margem de uma cimeira regional que acontece em Astana, capital do Cazaquistão.

A Turquia, que mantém uma posição neutra desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro passado, já ofereceu em várias ocasiões os seus préstimos para mediar a abertura das negociações entre Kiev e Moscovo.

Na terça-feira, o executivo de Ancara disse à televisão estatal que "um cessar-fogo deve ser estabelecido o mais rápido possível. Quanto mais cedo melhor", frisou Mevlut Cavusoglu, ministro das Relações Exteriores, citado pela AFP.

Entretanto, Erdogan - que ainda não comentou a recente vaga de ataques russos contra várias cidades na Ucrânia que provocaram pelo menos 19 mortos e cerca de 100 feridos -, disse que a "abordagem equilibrada" de Ancara neste conflito está a ser apreciada pelos Ocidentais.

Já o ministro das Relações Exteriores disse ter conversado sobre os bombardeamentos com o homólogo ucraniano, mas não entrou em pormenores.

O encontro entre os dois presidentes acontece à margem da Conferência sobre Medidas de Fortalecimento da Confiança na Ásia (CICA, na sigla em Inglês), cimeira que vai reunir 11 chefes de Estado e 50 delegações incluindo observadores, parceiros e convidados da organização fundada pelo Cazaquistão, em 1992.

De acordo com o Astana Times, a CICA evoluiu para um "instrumento multilateral de fortalecimento, segurança e prosperidade no continente asiático". O número de estados membros "cresceu para 27, abrangendo 90% do continente asiático".

Os Presidentes turco e russo já se encontraram no mês passado no Uzbequistão, também à margem de uma cimeira regional.

*com Lusa