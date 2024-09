Os dois países romperam todas as relações oficiais em 2011, após o início do conflito sírio.

“Pedimos para nos encontrarmos com Bashar al-Assad para normalizar as relações entre a Turquia e a Síria. Estamos agora à espera da resposta da outra parte”, declarou o chefe de Estado turco, citado pela AFP, antes de partir para a Assembleia Geral das Nações Unidas, onde deverá discursar na segunda-feira.

O presidente turco, que apoiou os esforços dos rebeldes sírios para derrubar o regime de Bashar al-Assad, sem sucesso, procura uma aproximação com este último há vários meses e convidou-o a visitar a Turquia – sem resultados até à data.

Ancara, que controla vastas áreas do território sírio no noroeste do país com o apoio de fações rebeldes sírias, acolhe mais de 3,2 milhões de refugiados sírios, segundo dados oficiais da ONU, numa população de 85 milhões de habitantes.

“A Turquia quer desempenhar um papel importante para pôr termo às atrocidades cometidas em Gaza”, afirmou Erdogan.

Os recentes ataques israelitas ao Líbano justificam as preocupações da Turquia quanto “ao risco de alastramento do conflito”, acrescentou.

“A comunidade internacional, em particular os países ocidentais, deve deixar de contemplar os assassínios cometidos por Israel e tomar medidas dissuasoras”, disse.

“Tentaremos ver o que podemos fazer em relação à tempestade de morte que o sionismo global está a desencadear no Médio Oriente” referiu, adiantando estar a discutir com vários líderes a “necessidade de parar o derramamento de sangue nos territórios palestinianos, particularmente em Gaza”.