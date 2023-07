Segundo a notícia avançada pelo canal britânico BBC, os corpos descobertos têm mais de 1.000 anos e foram encontrados na Capel Street, onde ficava uma antiga abadia, St.Mary.

Acredita-se que pelo menos dois dos restos mortais datam do início do século XI.

As escavações foram encomendadas pela empresa de hotelaria Beannchor, que está a construir o seu novo hotel Bullitt Dublin no local.

A abadia usada pelas ordens Savigniac e Cisterciense foi inaugurada no século XII. Porém, o carbono encontrado em uma das sepulturas descobertas é anterior a esse momento em cerca de 100 anos, o que indica a presença de um edifício cristão no local antes da construção de St.Mary.

As investigações arqueológicas no local, que anteriormente abrigava a Boland's Bakery, uma padaria, também desenterraram as fundações de edifícios que datam dos séculos XVII e XVIII.

Enquanto os restos mortais serão meticulosamente escavados, limpos e enviados para uma análise mais aprofundada, antes de serem entregues aos Serviços de Monumentos Nacionais da Irlanda, as outras estruturas encontradas durante o exame do local devem ser incorporadas no projeto do novo complexo hoteleiro.

O Beannchor Group, que administra hotéis e bares na Irlanda do Norte, realizou um restauro semelhante de prédios históricos no passado, incluindo o Belfast's Merchant Hotel, que era um antigo banco.

Edmond O'Donovan, diretor de escavações da Courtney Deery Heritage Consultancy (CDHC), informou a BBC que a Abadia de St.Mary era a maior e mais rica abadia medieval da Irlanda na sua época.

"Foi demolida depois de 1540, quando o mosteiro foi dissolvido por Henrique VIII, e mais tarde foi o local de uma casa de reunião presbiteriana do século XVII", disse o especialista.

"Uma das coisas interessantes e emocionantes sobre a escavação é que encontramos um grande número de sepulturas que suspeitamos serem bastante antigas. Temos uma que é datada por carbono do século XI e temos uma segunda que foi encontrada com um alfinete de diagnóstico do século XI", sublinha.

"Estes dados sugerem que houve uma fundação cristã anterior e potencialmente monástica aqui que antecede a abadia", revela.