O email com o novo código de vestuário foi assinado pela diretora Maria do Rosário Andorinha e proíbe “calções curtos, decotes excessivos e calçado de praia”.

Se as regras não forem cumpridas durante os exames nacionais os alunos podem mesmo ser proibidos de os realizarem. À SIC, a direção explicou que "as escolas têm autonomia para definir o seu regimento interno, defendendo-se com a lei que obriga o aluno a usar "vestuário adequado".

À CNN Portugal, os alunos sentem-se indignados com a possibilidade de serem impedidos de realizar os exames nacionais se não estiverem vestidos adequadamente.

Segundo o ministério da Educação este desconhece a decisão tomada pela escola, mas lembra que "as escolas definem o seu regulamento interno" e que as "regras específicas de vestuário não resultam de orientações gerais do Ministério da Educação".