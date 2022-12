De acordo com a SIC, vários edifícios da Escola Secundária Camilo Castelo Branco foram afetados e os estragos são visíveis: há material destruído, como cadeiras, mesas e computadores. Também as casas de banho foram vandalizadas.

Todavia, nada foi roubado do estabelecimento escolar.

"Foi pura destruição", referiu ao canal televisivo António Seixas, diretor do agrupamento. "Quem andou aqui vinha já preparado para destruir porque, segundo a polícia, traziam luvas, portanto não há impressões digitais", acrescentou.

À Lusa, a PSP referiu que "não há suspeitos identificados até ao momento".

Segundo o diretor do agrupamentos, os responsáveis pelo vandalismo "utilizaram os extintores para fazer a destruição das loiças e dos vidros" e o alarme foi arrancado.

Devido à interrupção letiva para as férias de Natal, a escola não teve alunos esta segunda-feira. Até 3 de janeiro, dia do regresso às aulas, a escola vai fazer as recuperações necessárias nas instalações.