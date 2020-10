"Informamos a comunidade educativa do Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa que, com autorização da Unidade de Saúde Pública ACES do Alentejo Central e da DGS, considerando a situação que se vive no concelho de Vila Viçosa devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, a partir de amanhã, dia 23 de outubro de 2020, verificar-se-á o encerramento total deste Agrupamento de Escolas, sendo interrompidas todas as atividades letivas e não letivas presenciais, desde o ensino pré-escolar até ao ensino secundário, até nova avaliação da situação", pode ler-se no site.

"Mais se informa que as atividades decorrerão na modalidade de ensino à distância, com obrigatoriedade do dever de assiduidade por parte dos alunos, de acordo com o horário de cada turma, durante o período de interrupção das atividades presenciais", é referido.

Quanto às escolas em Borba, o município informou que "em virtude do surto de infeção por covid-19 no concelho", as escolas estão encerradas "até uma nova avaliação".

A decisão foi tomada após recomendação dos delegados de saúde locais, devido aos surtos de covid-19 nas duas localidades.